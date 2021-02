Stiri pe aceeasi tema

- Salvamontistii din Sinaia au intervenit joi pentru salvarea mai multor schiori si turisti care au ramas blocati pe domeniul schiabil, in zona Varfului cu Dor si in Saua Calugaru, din cauza vantului puternic. ''Din cauza vantului puternic (120 - 230 km/h) mai multi schiori si turisti au ramas…

- In prima etapa de vaccinare, care a inceput la data de 27 decembrie 2020, pana la data de 14 ianuarie a.c, s-au vaccinat 67,5%, repectiv 168.705 persoane, din totalul estimat de 250.000 persoane eligibile pentru vaccinare. Menționam ca persoanele eligibile sunt cele care nu au trecut recent prin infecția…

- Toate partiile din Sinaia sunt inchise din cauza riscului ridicat de producere a unor avalanse pe domeniul schiabil, intre cotele 1.400 si 2.000. ATENTIONARE: Risc mare (grad IV) de avalansa intre Cota 1400 – 2000. Conform informarilor primite in aceasta seara, MAINE, 6 ianuarie, sunt preconizate avalanse…

- Toate persoanele care sosesc in Romania din Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord incepand cu 4 ianuarie 2021 au obligația prezentarii la intrarea in țara a certificatului unui test negativ, rapid antigenic sau RT-PCR pentru SARS-CoV-2, efectuat cu cel mult 48 de ore inainte de data…

- Ministerul Afacerilor Externe precizeaza ca, in conformitate cu informatiile comunicate public de catre autoritatile olandeze, incepand cu data de 29 decembrie, ora 00,01, persoanele cu varsta de peste 13 ani, care intentioneaza sa efectueze o calatorie pe cale aeriana, feroviara, maritima sau cu…

- Sute de romani - turisti din cel putin 5 autocare si soferi de TIR - sunt blocati in trafic intre Marea Britanie si Franta, la traversarea Canalului Manecii, in urma interdictiilor de circulatie impuse de autoritatile din Franta, se mentioneaza intr-un comunicat remis luni de asociatia civica "Voluntari…

- Persoanele care au avut un test COVID pozitiv și pot demonstra cu acte medicale sau prin verificarea in baza de date, nu vor mai intra in carantina la sosirea in Romania din țarile cu risc epidemiologic.

- Jandarmii montani au intervenit sambata, in jurul orelor 18:00 in sprijinul a doua persoane care s-au aventurat cu mașina in zona Piatra Arsa, anunța Jandarmeria Prahova, anunța MEDIAFAX. La intoarcerea catre Sinaia, cei doi au derapat cu mașina din cauza zapezii, nu au mai putut inainta și…