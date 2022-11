Stiri pe aceeasi tema

- Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Deta, judetul Timis, au depistat, in urma unei actiuni organizate pe linia combaterii migratiei ilegale, in interiorul unui mijloc de transport, 10 cetateni din Turcia. Acestia au declarat politistilor faptul ca intentionau sa ajunga…

- Politistii de frontiera din Deta, judetul Timis, au depistat, in urma unei actiuni organizate pe linia combaterii migratiei ilegale, in interiorul unui mijloc de transport, zece cetateni din Turcia. Acestia au declarat politistilor faptul ca intentionau sa ajunga in tari din Vestul Europei, beneficiind…

- Muzeul de Istorie Nationala si Arheologie Constanta MINAC si Centrul de Studii ale Civilizatiilor Marii Negre organizeaza in perioada 16 18 noiembrie 2022 Sesiunea Stiintifica Internationala Pontica, Editia 55: "Istorie si Arheologie in spatiul vest pontic".Potrivit reprezentantilor MINAC, timp de trei…

- Muzeul de Istorie Nationala si Arheologie Constanta MINAC si Centrul de Studii ale Civilizatiilor Marii Negre organizeaza in perioada 16 18 noiembrie 2022 Sesiunea Stiintifica Internationala Pontica, Editia 55: "Istorie si Arheologie in spatiul vest pontic".Potrivit reprezentantilor MINAC, timp de trei…

- Un politist bulgar care patrula la frontiera cu Turcia, in contextul unei puternice presiuni migratorii, a fost ucis luni seara in tiruri dinspre teritoriul turc, anunta marti Guvernul de la Sofia, relateaza AFP. Politistul, in varsta de 30 de ani, a coborat cu o lanterna in mana din vehicul, in apropiere…

- Targul Indagra, cel mai cunoscut eveniment agricol din Romania, se va desfașura in perioada 26 – 30 octombrie 2022, in Centrul Expozițional Romexpo. Expoziția prezinta cele mai noi tendințe din domeniul agriculturii viticolturii, horticolturii și zootehniei, adresandu-se companiilor de profil din Romania…

- Un baiat in varsta de 17 ani, din Afganistan, a fost depistat de polițiștii de frontiera in timp ce incerca sa intre ilegal in Romania, prin PTF Giurgiu, scuns pe osia unui autocamion ce transporta textile din Turcia pentru Romania și Serbia. „In Punctul de Trecere a Frontierei Giurgiu, pe sensul…