Politia britanica a anuntat, vineri, arestarea a trei barbati suspectati ca ar fi incercat sa le administreze droguri tinerilor in cluburile de noapte, relateaza AFP.Este cunoscuta de multi ani practica de a introduce droguri in bautura unei victime, dar marturiile despre aparitia acestui nou tip de agresiune s-au inmultit, dupa ce doua studente de la Universitatea din Nottingham au dat declaratii presei britanice, aratandu-și totodata urmele intepaturilor si echimozele provocate de acestea.Una dintre student spune ca, dupa ce a petrecut in club, s-a trezit cu amintiri vagi si cu o durere intensa…