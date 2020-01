Stiri pe aceeasi tema

- Se strang haine și alimente pentru oamenii strazii, la Timișoara, intr-o acțiune organizata de ASCOR – Asociația Studenților Creștini Ortodocși Romani – din urbea de pe Bega. „O haina pentru viața” se numește acțiunea studenților ortodocși din Timișoara. La Timișoara se strang alimente neperisabile…

- Ofemeie a fost prinsa cu un permis de conducere fals, in Pașcani.Femeia de 37 de ani a fost oprita de polițiști și a scos dinportofel un permis eliberat in Republica Moldova. Oamenii legii auconstatat insa ca nu era autentic.Soferita a fost depistata in urma unui control de rutina alpolitistilor Biroului…

- Zeci de tineri moldoveni care studiaza la facultati de stat din Romania sunt blocati de incompetenta si dispretul personalului consular din municipiul Balti (Republica Moldova) care nu le elibereaza vize de studiu. Ba mai mult, functionarii vorbesc DOAR limba rusa in Consulatul Romaniei, scrie jurnalistul…

- Timișorenii sunt invitați sa faca o fapta buna. Astfel, Asociația Look Inside ii incurajeaza pe oamenii inimoși sa se implice intr-o acțiune de ajutorare a oamenilor strazii, in mijlocul iernii. Prin urmare, duminica, incepand cu ora 12.00, persoanele care doresc sa se implice sunt așteptate in Parcul…

- Poți incalzi suflete cu un simplu gest – aducand o haina ori o pereche de manuși de care nu mai ai nevoie pentru oamenii strazii. „Te provoc sa fii bun – Incalzim suflete” se numește acțiunea organizata de asociația Look Inside pentru a-i ajuta pe oamenii strazii. Daca vreți sa aduceți o haina sau o…

- Artistul Banksy va sprijini un concert al trupei Idles din Bristol, Marea Britanie, in urma caruia banii stranși din produse promoționale vor fi folosiți pentru a cumpara 400 de corturi speciale in care oamenii strazii se pot adaposti și odihni pe timp de iarna, arata BBC, potrivit Mediafax.Banksy…

- Un barbat din Republica Moldova a fost reținut la „intrarea” in Romania, dupa ce a traversat in inot raul Prut, cu intenția de a ajunge la Brașov. Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Iasi au depistat, miercuri, in zona de responsabilitate un cetatean din Republica Moldova…

- Direcția de Asistența Sociala a Municipiului Timișoara lanseaza un anunț umanitar: „Salveaza vieți omenești!”. Poți face acest lucru donand paturi, incalțaminte, haine groase și alte lucruri necesare oamenilor strazii care vin pe timp de iarna la adapostul de pe strada Invațatorului din urbea de pe…