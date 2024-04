Stiri pe aceeasi tema

- Maria Giuliana Civinini și-a dat demisia din funcția de membru al Comisiei de evaluare externa a integritații etice și financiare a judecatorilor și a candidaților la funcția de judecator al Curții Supreme de Justiție. Cererea judecatoarei, acceptata de Parlament.

- N. Dumitrescu Au aparut noi informații in legatura cu atacul hakerilor ce a avut loc, zilele trecute, asupra a zeci de spitale din Romania, dintre care doua sunt și din Prahova – respectiv Spitalul orașenesc Baicoi și Spitalul de Ortopedie și Traumatologie Azuga. Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila,…

- Dupa ce a acuzat PNL ca in Parlament vrea sa introduca o taxa pe pensiile romanilor care se intorc in țara din diaspora, USR a revenit cu un mesaj prin care spune ca senatorii din comisiile de munca și buget au clarificat ca este o modificare tehnica și nu o supraimpozitare a pensiilor romanilor din…

- Senatorul PSD Gabriela Firea a declarat, miercuri, ca in cazul in care partidul nu o va desemna candidat la Primaria Capitalei va sustine “cu toata onestitatea si sinceritatea” un alt coleg, fie ca este Robert Negoita, Daniel Baluta sau Cristian Popescu Piedone, daca vreunul dintre acestia va candida,…

- E joi, sfarșitul de saptamana e aproape, așa ca nu strica nimanui cateva minute de buna dispoziție. Ți-am pregatit cateva bancuri care, cu siguranța, iți vor aduce zambetul pe buze. Relaxeaza-te și citește cateva glume care te vor amuza și iți vor face ziua mai buna.

- Senatoarea PNL Nicoleta Pauliuc a anuntat, la Parlament, in cadrul unei dezbateri, depunerea unui amendament pentru eliminarea impozitarii cu 10% a concediilor medicale, introdus prin ordonanța de urgența la finalul anului trecut.

- Rotativa la Cotroceni. Sociologul Marius Pieleanu a comentat la B1 TV scenariul vehiculat in coaliția PSD-PNL privind rotația președinților, similara cu rotația premierilor, apreciind ca este o „componenta” neserioasa și imposibil de pus in practica. „E o componenta destul de neserioasa pe care o discutam…

- Premierul Marcel Ciolacu a fost invitat in platou la Realitatea PLUS, unde a fost intrebat despre impactul pe care ajutoarele acordate Ucrainei il au asupra Romaniei. Premierul a precizat ca nu va ramane niciun kilogram de grau ucrainean in țara noastra. ”Cu ce ne umilește Ucraina? Eu tot ce am discutat,…