Stiri pe aceeasi tema

- Ilinca Vandici, in varsta de 36 de ani, a pecatpentru cateva zile intr-o vacanța in Italia, alaturi de prietenele ei. Vedeta a povestit cum a fost experiența și de ce a decis sa plece cu fetele, soțul și baiețelul lor, Zian, ramanand in Romania. „Foarte scurta a fost vacanța din iulie, a fost de patru…

- Eva Maruța este, cu siguranța, unul dintre cei mai cunoscuți copii de vedeta din Romania. Dezinvoltura, carisma și simțul ei dezvoltat al umorului au caștigat simpatia a milioane de romani. Fiica Andrei și a lui Catalin Maruța are toate atuurile necesare pentru a deveni o vloggerița de succes. Ce videoclip…

- Imaginile momentului! O inregistrare video surprinde mai multe vechicule cu echipamente militare trecand pe strazi, in Romania! O inregistrare facuta – din cate se poate observa din imagini – de un șofer oprit la semafor, intr-o intersecție din Romania, s-a raspandit, joi dimineața, pe TikTok. Imaginile…

- "Vrajitoarele" din Romania si-au extins sarlataniile si pe retelele sociale, pentru care au stabilit proceduri clare de lucru, inclusiv liste de preturi care pornesc de la 5 lei si ajung pana la 45 de lei, in functie de subiect. Activitatea online a "vrajitoarelor" din Romania s-a dezvoltat ca o afacere…

- Romanul este inventiv și acest lucru e dovedit și de imaginile urmatoare care au devenit virale pe TikTok și pretutindeni pe internet, scrie ro-viral.video .Un internaut a reușit sa filmeze de aproape poarta de pe un stadion din Romania și nu mica i-a fost mirarea cand a vazut ca aceasta e fabricata…

- Creatorii de continut vor primi un procent din veniturile generate de reclamele pe care ​​TikTok le va afisa alaturi de clipurile video, insa banii vor ajunge doar la o parte dintre utilizatorii platformei, dupa modelul YouTube, scrie newsweek.ro. TikTok a anuntat ca va avea un program, pe care-l va…

- Instanța din Bulgaria va anunța in cateva zile daca Elena Udrea va fi extradata in Romania. De asemenea, pentru cazul in care fosta apropiata a lui Traian Basescu va fi extradata, avocații acesteia vor sa faca in așa fel ca Elena Udrea sa nu mai ajunga intr-un penitenciar normal, anunțand ca aceasta…