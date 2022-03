Mai mulți protestatari anarhiști au ocupat conacul din Londra al oligarhului rus Oleg Deripaska Mai mulți protestatari, denumiți „squatters”, au ocupat conacul din Londra suspectat ca aparține miliardarului rus Oleg Deripaska, care a fost trecut pe lista de sancțiuni a Marii Britanii saptamana trecuta. Un steag ucrainean și un banner pe care scria „Aceasta proprietate a fost eliberata” au acoperit conacul. Poliția a spus ca a fost chemata la primele ore ale zilei de luni (14 martie) dupa ce a fost raportat ca squatterii au intrat in conacul de milioane de lire sterline din Belgrave Square, intr-o zona de lux a capitalei britanice, care gazduiește numeroase ambasade straine, conform Reuters.… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

Sursa articol si foto: romanialibera.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In cea mai noua mutare de rupere fata de Occident, Rusia tocmai a taiat accesul la Facebook pentru populatie. Motivul invocat de guvernul rus este faptul ca reteaua de socializare a discriminat sursele media locale pe durata atacului asupra Ucrainei. Invazia Ucrainei de catre Rusia incepea pe 24 februarie…

- Aleksei Navalnii, celebrul opozant de la Kremlin, lansa anul trecut o ancheta cu privire la o proprietate fastuoasa din Marea Neagra despre care pretinde ca este deținuta de președintele Vladimir Putin, potrivit France24. Ancheta, publicata pe blogul opoziției, insoțita și de un videoclip incarcat pe…

- Este a șasea zi a razboiului pe care Rusia il poarta in Ucraina. Noaptea trecuta au avut loc bombardamente intense asupra principalelor orașe ucrainene, Kiev și Harkov. La Ohtirca, 70 de militari ucraineni au fost uciși dupa un atac al artileriei ruse asupra bazei lor. Alarmele anti-aeriene au sunat…

- Purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, le-a mai spus jurnalistilor ca Moscova are ca obiectiv sa impuna un "statut neutru" Ucrainei, demilitarizarea acesteia si eliminarea "nazistilor" care in opinia sa se afla in aceasta tara.El a mai afirmat ca nimeni nu vorbeste de ocuparea Ucrainei…

- „Ceea ce se intampla in Donbas este foarte ingrijorator si potential foarte periculos", a declarat purtatorul de cuvant al presedintiei ruse, Dmitri Peskov.Totodata, Peskov a respins ideea ca exercitiile nucleare ale Rusiei vor alimenta si mai mult tensiunile cu Occidentul, afirmand ca aceste exercitii…

- ''Ii vedem transferand acolo mai multe avioane de lupta si auxiliare. Ii vedem sporindu-si pregatirea in Marea Neagra. Ii vedem chiar stocand rezerve de sange'', a spus seful Pentagonului la sediul NATO din Bruxelles.Lloyd Austin a descris drept ''ingrijoratoare'' ultimele incidente armate din estul…

- SUA a avertizat Rusia ca o relatie mai stransa intre Moscova si Beijing nu va diminua consecintele unei invazii a Ucrainei, ba din contra, va duce la o economie și mai fragila, transmite Reuters . Purtatorul de cuvant al Departamentului de Stat, Ned Price, a declarat ca Statele Unite au o serie de…

- Dmitri Peskov, purtatorul de cuvant al Kremlinului, a declarat ca adjunctul ministrului de externe, negociatorul Serghei Riabkov, este gata sa se deplazese oricand in orice țara neutra, pentru a incepe discuțiile cu SUA.Totodata, reprezentatul de la Kremlin a mai spus ca președinții Vladimir Putin și…