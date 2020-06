Mai multi politicieni americani cer ca Aeroportul "John Wayne" sa fie redenumit, din cauza trecutului rasist al actorului

Stiri pe aceeasi tema

- Partidul Democrat din Orange County a emis rezolutia de urgenta prin care cere Consiliului comitatului sa schimbe numele aeroportului. Depusa de Ada Briceno, presedinta filialei din districtul Orange a partidului, impreuna cu profesorii Fred Smoller si Dr. Michael A. Moodian de la Chapman University,…

- Numarul cazurilor noi de teste pozitive COVID-19, raportate vineri, pentru 24 de ore, este de 411, la nivelul intregii tari. Este pentru a doua zi consecutiva, in aceasta saptamana, cand numarul a trecut de 400 de cazuri inregistrate intr-o zi. Joi au fost raportate 460 de cazuri noi. Bilantul…

- FIFA a deblocat, joi, un fond de ajutor de 1,5 miliarde de dolari pentru federatii, bani care vor ajunge la acestea sub forma de subventii si de imprumuturi, pentru ca forurile sa faca fata consecintelor crizei coronavirusului, relateaza AFP. "FIFA a aprobat in unanimitate acest plan de ajutor",…

- Austria va inceta de joi, mai devreme decat prevazuse, controalele sistematice la frontierele sale terestre, cu exceptia celor de la granita cu Italia, la trei luni dupa ce a restrictionat libertatea de circulatie cu scopul de a incetini propagarea noului coronavirus, a indicat guvernul austriac.…

- O societate de fabricare a mobilei a fost amendata cu suma de 200.000 lei, dupa ce zeci de angajati care aveau contractele de munca suspendate au fost gasiti la lucru. Sefa Inspectoratului Teritorial de Munca (ITM) Prahova, Dumitra Ionescu, a declarat, luni, ca inspectorii au aplicat amenda…

- Economia Statelor Unite isi va reveni, dar ar putea avea nevoie de un vaccin contra coronavirusului inainte de redresarea completa, a declarat presedintele Rezervei Federale, Jerome Powell. "Pe termen lung si chiar pe termen mediu, nu ati dori sa pariati impotriva economiei americane. Economia…

- Directorul executiv al Ryanair, Michael O'Leary, a amenintat ca firma sa nu va mai opera niciun zbor, in cazul in care va fi obligata sa pastreze distantarea sociala in timpul curselor. O'Leary este nemultumit ca operatorii aerieni ar putea fi obligati sa pastreze locul din mijloc liber.…