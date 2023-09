Stiri pe aceeasi tema

- Șeful ONU, Antonio Guterres, insista ca lumea trebuie sa inceteze utilizarea combustibilor fosili ce ar aduce schimbari climatice serioase. Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, le-a spus marți (5 septembrie 2023) delegaților care participa la summitul inaugural al climei din Africa, care are…

- Proportia de energie electrica produsa din combustibili fosili a scazut la 33% in Uniunea Europeana in prima jumatate a anului, cel mai scazut nivel de pana acum, potrivit unui raport publicat miercuri de think tank-ul dedicat climei si energiei Ember, transmite AFP, citat de Agerpres.Intre lunile…

- Un nou protest a avut loc luni seara dupa tragedia de la Maternitatea din Botoșani, care a cutremurat intreaga țara. Sute de oameni au plecat in marș aseara, pe strazile din municipiu, in memoria tinerei mame care a murit pe patul de spital cerand disperata ajutor. Cadrele medicale care erau de garda…

- Kai Cenat, in varsta de 21 de ani, un influencer online, a fost retinut, dupa ce a anuntat ca va da gratuit fanilor sai console... The post Haos la New York. Un influencer cu milioane de urmatori a fost reținut dupa ce, la invitația lui, mii de oameni au blocat strazile appeared first on Special Arad…

- Comunitațile indigenilor din nordul Argentinei au demonstrat la Buenos Aires pentru a cere sa li se respecte drepturile. Sute de oameni au venit din cele mai indepartate regiuni, aproape de frontiera cu Bolivia. Au avut nevoie de o saptamana ca sa ajunga in capitala țarii.

- Israelul a intrat intr-o criza politica fara precedent dupa votul de luni, din parlament, prin care a fost aprobat proiectul unei legi controversate din pachetul pentru reforma justiției. Medicii au declanșat greva, iar ziarele au aparut cu prima pagina neagra.

- UPDATE: IMPRESIONANT… A inceput procesiunea pe strazile Hușului, prilejuita de sarbatoarea Sfintei Mari Mucenițe Chiriachi, numarul preoților a crescut simțitor, acum fiind 250. Daca luam in calcul ca in Eparhie sunt in jur de 300 de preoți, putem spune ca aproape toata suflarea bisericeasca este astazi…

- Pelerini din toata țara sunt zilele acestea la Suceava, la hramul Manastirii Santul Ioan cel Nou, unde racla cu sfintele moaște a fost scoasa din biserica și pusa intr-un baldachin in curtea manastirii, spre inchinare.