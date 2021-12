Mai mulți migranți afgani au fost depistaţi într-un autoturism condus de un român! Unde au fost capturați de poliție In urma verificarilor, s-a stabilit ca pasagerii sunt cetateni afgani cu varste cuprinse intre 18 si 22 de ani, care au trecut ilegal din Serbia in Romania pe jos, pe la frontiera verde. Soferul, in varsta de 51 ani, a declarat ca intentiona sa ii ajute pe cei sase cetateni straini sa ajunga in municipiul Timisoara.Politistii de frontiera efectueaza cercetari pentru savarsirea infractiunii de trecere frauduloasa a frontierei de stat in cazul celor sase cetateni straini. Soferul este cercetat pentru infractiunea de trafic de migranti, fiind arestat preventiv pentru 30 de zile. Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

