Mai mulți la plimbare decât la schi (Social) In primele zile ale anului, numarul turiștilor care au urcat in Postavarul, in plimbare, l-a depașit pe cel al schiorilor. Restricțiile legate de pandemie au adus in primele zile ale lui 2021 reducerea numarului de treceri prin turnichete la mai puțin de jumatate fața de 2020 și o modificare a structurii celor care au urcat in Postavarul. Comparativ cu anii trecuți, numarul turiștilor care au urcat in partea superioara a masivului a... Citeste articolul mai departe pe www.brasovultau.ro…

Sursa articol si foto: www.brasovultau.ro

