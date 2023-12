Mai mulți furnizori de energie, care au achizitionat prin Mecanismul de Achizitie Centralizata de Energie Electrica o cantitate de energie mai mare decat portofoliul pe care il aveau, au fost sancționați de Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE). Anunțul a venit din partea presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in domeniul Energiei, George Niculescu, care a mai precizat ca trei dintre aceste companii au primit amenzi in valoare totala de aproximativ 18 milioane de lei, in timp ce doua au fost avertizate. „In ceea ce priveste furnizorii de energie electrica…