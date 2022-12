Stiri pe aceeasi tema

- Camera Deputatilor a adoptat, marti, in calitate de for decizional, un proiect care prevede marirea plafoanelor venitului net lunar pe membru de familie pana la care persoanele pot beneficia de ajutor public judiciar, conform Agerpres. Legea merge spre promulgare la șeful statului. Fii la…

- Simona Bucura Oprescu, deputat PSD: “Am adoptat in Camera Deputaților un proiect de lege prin care se introduce posibilitatea de eliberare a cazierului judiciar si in forma electronica. Noutatea adusa se refera la cresterea operativitatii in obtinerea certificatului de cazier judiciar, in sensul simplificarii…

- Subvenția de ajutor de deces se va majora incepand din noul an. Noua prevedere se regasește in proiectul de buget pe 2023, document pus in dezbatere publica de Ministerul Finanțelor. Acesta vine cu o serie de modificari, printre care se regasește și majorarea acestuia, potrivit avocatnet.ro. Astfel,…

- Un proiect de lege așteapta votul decisiv al deputaților. Cazierul judiciar ar putea fi eliberat și in format electronic, gratuit. Obținerea cazierului judiciar, care arata condamnarile unei persoane, s-a simplificat anul trecut. Mai exact, din 2021, acesta putea fi obținut pe loc . Un nou proiect de…

- Gabriela Firea, Ministrul Familiei, a anuntat oficial data la care se pot depune solicitarile pentru a beneficia de sprijinul financiar de 15.000 lei oferit de stat in programul social de crestere a natalitatii, adica decontarea procedurilor de fertilizare in vitro. Ordinul comun ce are in vedere regulamentul…

- Presedintele PMP Eugen Tomac afirma ca este momentul sa fie oprita risipa banului public, iar PSD-PNL-UDMR sa inceapa sa guverneze cu responsabilitate fata de cetatenii romani. ”Guvernarea responsabila trebuie sa fie prioritate si nu festivismul acesta ieftin pe care l-am vazut in ultima perioada,…

- Curtea Constituționala a admis sesizarile USR cu privire la proiectele de lege prin care se modifica majorarile salariale din sistemul public. Uniunea Salvati Romania a depus doua sesizari la Curtea Constitutionala care vizeaza proiectele de majorari de salarii din sistemul public trecute prin Parlament.…

