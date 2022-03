In contextul crizei provocate de conflictul din Ucraina, Baroul Brașov a inștiințat Instituția Prefectului ca Uniunea Naționala a Barourilor din Romania desfașoara inițiativa „Avocați pentru refugiați”, in cadrul careia a selectat și selecteaza in continuare avocați care sa asigure, cu titlu gratuit, asistența juridica persoanelor din Ucraina care au nevoie de un asemenea sprijin. Lista avocaților selectați la nivel național se afla pe site-ul www.unbr.ro, este in curs de actualizare, iar ultima varianta poate fi descarcata prin scanarea codului QR aflat pe acest site.Baroul Brașov este parte…