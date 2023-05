Stiri pe aceeasi tema

- Un accident rutier a avut loc noaptea trecuta, putin dupa miezul noptii pe Autostrada A 1 in judetul Arad. Potrivit ISU Arad, in aceasta noapte in jurul orei 00.30, un echipaj SMURD, un echipaj descarcerare si unul de stingere, 10 pompieri, au intervenit pe A1, zona iesirii spre Zadareni la un accident…

- Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu Politica de confidențialitate BACK TO TOP DESPRE Exclusivitați și documente incendiare. Echipa stiripesurse.ro…

- In ziua de 12 aprilie a.c., in jurul orei 11,00, pe Autostrada A1 Deva-Nadlac, la bifurcația cu A11, a avut loc un accident rutier. Din primele cercetari, s-a stabilit ca un barbat de 68 de ani, cetațean german, care efectua o manevra de mers inapoi, a fost acroșat de un autoturism condus de un barbat…

- Trei persoane au fost ranite, luni seara, intr-un accident rutier care s-a produs pe Autostrada A 1, in judetul Arad, pe sensul de mers catre Timisoara.Mai multe echipaje medicale, de pompieri si Politie intervin, luni seara, la un accident rutier produs pe A 1, in judetul Arad, sensul de mers dinspre…

- Un accident rutier a avut loc in urma cu puțin timp pe autostrada Arad-Nadlac, pe tronsonul Pecica-Nadlac. In urma evenimentului rutier un barbat a fost proiectat pe contrasens. Conform primelor informații, el se afla in stare grava. Au fost alocate doua echipaje SMURD, unul de la Pecica și unul de…

- VIDEO: Reparațiile continua pe Autostrada A10, in zona nodului rutier Alba Iulia Nord. Cum arata zona unde s-a produs fisura Reparațiile continua pe Autostrada A10 Sebeș – Turda, la alunecarea de teren din zona nodului rutier Alba Iulia Nord. Marți, echipele de muncitori lucrau la partea inferioara…

- Trafic ingreunat pe autostrada #A1, la kilometrul 483, Dumbrava, sensul de mers Timișoara – Deva. In jurul orei 6, a avut loc un accident intre 4 autoturisme. Pana la eliberarea carosabilului, circulația se desfașoara pe banda de urgența.

- Direcția Regionala de Drumuri și Poduri Timișoara anunța ca pe drumul dintre tronsoanele autostrazii Vestului. Un accident care a avut loc pe DN 68A intre Coșava și Coșevița, jud. Timiș, ingreuneaza traficul.