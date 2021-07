Stiri pe aceeasi tema

- Conducerea Trans Bus informeaza ca, incepand cu data de 5 Iulie 2021, programul de transport al traseelor 2B, 10, 16, 17, 19 va fi urmatorul: Traseul 2 B Luni-Vineri : Plecari din Matești balastiera: 05:35-06:05-06:35-07:20-07:50-10:20-11:35-12:50-14:50-15:50-17:50- Plecari din Gara CFR: 06:15-06:45-09:15-10:30-11:45-13:45-14:45-16:35-16:45-…

- Traseele liniilor de tramvai 4 și 7 vor modificate, incepand cu data de 26 iunie, din cauza lucrarilor de reabilitare a liniilor de tramvai de pe bulevardului Cetații, dupa cum urmeaza: Linia 4 tramvai: Gara de Nord – Ciarda Roșie Traseu tur – retur: Gara Timișoara Nord – Piața Al. Mocioni – Piața Sf.…

- Mijloacele de transport in comun de pe mai multe linii vor circula deviat, din cauza lucrarilor la carosabil de pe strada Banatul. Astfel, in data de 11 iunie și in intervalul 14 – 16 iunie, traseele liniilor Expres 7, S8 și M36 vor fi modificate, pe ambele sensuri de deplasare, intre bulevardul Dambovița…

- Mijloacele de transport in comun care circula pe liniile E4, E4 barat și S13 (cursa școlara) vor avea traseul deviat, intre 8 și 10 iunie. Motivul il reprezinta lucrarile la pasajul CF de pe strada Aeroportului. Potrivit STPT, mijloacele de transport in comun amintite vor avea urmatorul traseu tur –…

- Premiera in Romania In aceste momente, in municipiul Constanta se lanseaza campania "Schimba PET ul cu biletul", o initiativa unica in Romania, prin care locuitorii si turistii vor putea circula cu mijloacele de transport in comun, platind la schimb cu PET uri si doze de aluminiu.Astazi, 21 mai, locuitorii…

- Participantii la Campionatul European de fotbal - UEFA 2020 vor circula gratuit cu mijloacele de transport in comun din București, potrivit unui proiect de hotarare aprobat de Consiliul General al Municipiului Bucuresti.