- Traseele mai multor mijloace de transport in comun vor fi deviate, in 24 și 25 iulie, ca urmare a evenimentului „Strazi pentru comunitate”. Mijloacele de transport care circula pe liniile de troleibuz 11, M11, 14, M14, 18 si linia de autobuz Expres 4 barat vor circula deviat, tur – retur, pe urmatorul…

- Traficul rutier va fi restricționat in weekendul 24-25 iulie. Primaria Timișoara deruleaza evenimentul „Strazi pentru Comunitate” in zona centrala. Perimetrul de desfașurare va fi delimitat cu garduri și banda de semnalizare. Traseele mai multor mijloace de transport in comun vor fi deviate.

- Traseele liniilor de tramvai 4 și 7 vor modificate, incepand cu data de 26 iunie, din cauza lucrarilor de reabilitare a liniilor de tramvai de pe bulevardului Cetații, dupa cum urmeaza: Linia 4 tramvai: Gara de Nord – Ciarda Roșie Traseu tur – retur: Gara Timișoara Nord – Piața Al. Mocioni – Piața Sf.…

- Mijloacele de transport in comun de pe mai multe linii vor circula deviat, din cauza lucrarilor la carosabil de pe strada Banatul. Astfel, in data de 11 iunie și in intervalul 14 – 16 iunie, traseele liniilor Expres 7, S8 și M36 vor fi modificate, pe ambele sensuri de deplasare, intre bulevardul Dambovița…

- Mijloacele de transport in comun care circula pe liniile E4, E4 barat și S13 (cursa școlara) vor avea traseul deviat, intre 8 și 10 iunie 2021, din cauza lucrarilor la pasajul CF de pe strada Aeroportului. Mijloacele de transport in comun amintite vor avea urmatorul traseu tur – retur: Calea Lugojului…

- Potrivit reprezentanților DRDP Timișoara, dupa anunțarea restricțiilor de tonaj pe sectorul DN 68A Margina – Holdea, traficul inregistrat la contorul de trafic de la Coșava a inregistrat scaderi semnificative. Astfel, in perioada 1 ianuarie – 9 mai, s-au inregistrat valori de trafic, la Coșava, intre…

- Mijloacele de transport in comun vor circula normal in perioada sarbatorilor. Nu se va prelungi orarul la STPT nici in noaptea de Inviere. Vineri și sambata vor fi deschise trei puncte de vanzare din oraș, iar duminica și luni vor fi inchise toate punctele.