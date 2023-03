Stiri pe aceeasi tema

- Sportiva ucraineana Elina Svitolina, fost numar 3 mondial, va reveni in competitie la turneul WTA 500 de la Charleston, Carolina de Sud (3-9 aprilie). In varsta de 28 de ani, Svitolina, sotia jucatorului francez de tenis Gael Monfils, a devenit mama pentru prima oara in luna octombrie, cand s-a nascut…

- Colterm a anunțat noi defecțiuni tehnice aparute la rețeaua primara de termoficare a Timișoarei. Furnizarea apei calde de consum și a incalzirii e intrerupta azi la PT 73, Institutul de Boli Cardiovasculare și Spitalul Victor Babeș, de la ora 9 pana la ora 12. De asemenea de servicii nu vor beneficia…

- Debut perfect pentru sprintera buzoiana Marina Andreea Baboi, in noul sezon competițional indoor. Aflata la prima apariție pe pista de concurs in anul 2023, vitezista buzoiana a participat in weekend la reuniunea atletica prilejuita de desfașurarea Cupei Romanian Master Athletics, competiție gazduita…

- UPDATE! Dupa acțiunile de deszapezire au fost redeschise urmatoarele rute operate de catre Transport Public Local (TPL) Focșani: – Traseul 12 : Crang Petrești- Laminorul, se circula pe tot traseul; – Traseul 23: Gara- Vanatori- Joraști, s-a reluat circulația; Urmare a caderilor masive de zapada și a…

- Elisabeta Lipa este „cea mai buna canotoare a secolului XX”, dar și sportiva care și dupa retragere a continuat sa iși dedice toate energia canotajului romanesc. De asemenea, cea din urma a devenit cea mai in varsta sportiva care a cucerit un titlu olimpic la canotaj. Aceasta a venit acum cu marturii…

- Fostul primar al Timisoarei, Nicolae Robu, refuza ferm sa intre in vreo competitie interna in PNL pentru nominalizarea candidatului la scaunul de edil-sef. El spune ca, potrivit sondajelor, ar castiga primaria aproximativ cu acelasi scor si daca ar candida pentru PNL si daca ar alege varianta „independenta”.…

- Ce stadion nou, ce sala polivalenta noua? Noi nu avem absolut nimic. Scuze, avem. Doar minciuni si promisiuni neonorate din partea USR. Chiar si „blocajuri politice”, ca sa fim rusinea tarii la infrastructura sportiva. Cosnilierul local Roxana Iliescu demonstreaza cu argumente ca promisiunile USR au…

- Cea mai prestigioasa competitie nationala de ciclism va ajunge in acest an la Tulcea. A 56 a edit ie a Turului Roma niei va avea loc in perioada 4 10 Septembrie 2023.In acest scop, in cursul saptamanii trecute, Primaria Municipiului Tulcea a primit vizita Presedintelui Federatiei Romane de Ciclism,…