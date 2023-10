Stiri pe aceeasi tema

- Camioane cu ajutor umanitar, care au ramas blocate in Egipt, au intrat sambata, la punctul de trecere a frontierei Rafah cu Fașia Gaza asediata, dupa zile de dispute diplomatice cu privire la condițiile pentru livrarea ajutorului, potrivit Reuters. Imaginile de la televizor au aratat camioane care se…

- Camioanele cu ajutoare umanitare au inceput, sambata, sa treaca prin terminalul de la Rafah spre enclava palestiniana Gaza. Punctul de trecere al frontierei de la Rafah leaga nordul Peninsulei Sinai, din Egipt, de Fasia Gaza, Televiziunea de stat egipteana a aratat mai multe camioane care trec prin…

- In ciuda asteptarilor ca granita dintre Egipt si Gaza se poate redeschide vineri pentru a permite ca ajutorul umanitar vital sa intre in Fașia Gaza, trecerea de la Rafah va ramane probabil inchisa si livrarea ajutoarelor se amana, potrivit CNN, informeaza News.ro.Mai multe surse au declarat joi pentru…

- Coordonatorul ONU pentru afaceri umanitare, Martin Griffiths, a declarat miercuri pentru CNN Europe ca ajutorul umanitar pentru Gaza - odata ce poate trece granita dintre Egipt si teritoriul palestinian - va trebui sa fie de ordinul a 100 de camioane pe zi.Alimentele si apa le lipsesc celor 2,4 milioane…

- Camioane incarcate cu ajutoare umanitare de la ONG-urile egiptene pentru palestinieni așteapta redeschiderea trecerii Rafah din partea egipteana, pentru a intra in Fașia Gaza, scrie BBC.Șoferii au povestit ca așteapta de cateva zile la coada pentru a primi permisiunea sa intre și sa distribuie proviziile…

- Gaza are nevoie de 100 de camioane cu ajutoare pe zi, spune coordonatorul ONU pentru afaceri umanitare. In momentul in care punctul de frontiera cu Egiptul de la Rafah se va deschide, traficul trebuie sa fie intens. "Trebuie sa incepem cu un numar semnificativ de camioane si trebuie sa ajungem la 100…

- Președintele Egiptului, Abdel Fattah El-Sisi, a fost de acord sa deschida punctul de trecere Rafah de la frontiera cu Gaza, pentru a permite intrarea a 20 de camioane cu ajutor umanitar, le-a declarat reporterilor, la bordul avionului prezidențial, miercuri seara, președintele SUA, Joe

- 2,4 milioane de locuitori din Fasia Gaza sunt privati de electricitate. Ei au nevoie, de asemenea, de alimente și apa. Coordonatorul ONU pentru afaceri umanitare Martin Griffiths a declarat pentru CNN ca trebuie inceput cu un numar semnificativ de ajutoare. ”Trebuie sa ajungem la 100 de camioane pe…