Stiri pe aceeasi tema

- Supermarketurile britanice din retelele Tesco, Asda, Aldi si Waitrose au anuntat marti ca nu vor mai permite accesul clientilor care nu poarta masca si care nu au un motiv valid de a nu respecta aceasta masura de protectie impotriva coronavirusului, informeaza Reuters. In plus, politia va fi mai ferma…

- Marea Britanie este ingrijorata in ceea ce priveste transmiterea COVID-19 in supermarketuri mai ales atunci cand oamenii nu poarta masti, a declarat luni ministrul responsabil pentru campania de vaccinare, Nadhim Zahawi, care a estimat totodata ca 15 milioane de persoane ar putea fi vaccinate pana…

- "Vor fi alocate locuri speciale pasagerilor care isi declara refuzul de a folosi mastile dupa inchiderea usilor", a declarat presei purtatoarea de cuvant a companiei, Iulia Spivakova.Aceasta a adaugat ca este vorba de o practica raspandita in toata lumea si de o masura necesara.Aeroflot a indicat luni…

- De luni, 9 noiembrie, intra in vigoare urmatoarele restricții sanitare in Argeș: -In autobuze și microbuze, vor fi ocupate doar jumatate dintre locurile disponibile, cealalta jumatate va fi indisponibilizata prin marcarea corespunzatoare. In autobuze nu se va mai calatori in picioare decat pe locurile…

- UniCredit a impus clientilor sa isi faca programare daca vor sa aiba acces in sucursale, a declarat joi un purtator de cuvant de la a doua mare banca din Italia, in conditiile in care Italia a inregistrat un nou record zilnic de infectii cu COVID-19, transmite Reuters.UniCredit, care anterior…

- Marea Britanie va introduce de la 1 ianuarie noi reguli prin care va interzice intrarea pe teritoriul sau a cetatenilor din Uniunea Europeana care au cazier, ceea ce va insemna un tratament egal pentru acestia cu regimul aplicat cetatenilor cu situatii similare din restul tarilor lumii, transmite Reuters.…