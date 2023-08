Stiri pe aceeasi tema

- Miercuri, 9 august, intre orele 8-16 se va executa o conectare de conducte la intersecția Bulevardului General Ion Dragalina cu Bulevardul Republicii. Lucrarile fac parte din proiectul „Execuție rețele apa și canalizare Timișoara Sud – Lot 2”, iar pe durata lor se va intrerupe furnizarea apei pe Bulevardul…

- Miercuri, 9 august, intre orele 8-16 se va executa o conectare de conducte la intersecția Bulevardului General Ion Dragalina cu Bulevardul Republicii.Lucrarile fac parte din proiectul „Execuție rețele apa și canalizare Timișoara Sud – Lot 2”, iar pe durata lor se va intrerupe furnizarea apei pe Bulevardul…

- In perioada 10 – 28 iulie, se va inchide traficul rutier pe strada Torac in vederea executarii lucrarilor la obiectivul “CL13: Executie retele de apa si canalizare, Timisoara Sud, lot3”. Din acest motiv, traseul liniei Expres 8 se va modifica dupa cum urmeaza: – traseul cuprins intre strada Campului…

- N. D. Potrivit unui comunicat oficial transmis, ieri, de autoritațile locale, ploieștenii care stau la bloc vor ramane, astazi, fara apa calda, decizia fiind luata avand in vedere necesitatea realizarii unor lucrari la instalațiile societații de termoficare. ”Termo Ploiești S.R.L. anunța efectuarea…

- Aproape 600 de blocuri din Capitala nu vor mai avea apa calda in perioada 3-7 iulie, iar in cateva zone chiar și pana pe 17 iulie, din cauza unor noi lucrari de inlocuiri și reparații la conductele vechi de zeci de ani, a anunțat Termoenergetica.Vor fi afectate in total 583 de blocuri, din toate cele…

- Luni, 3 iulie, mai multi consumatori din Timisoara raman fara apa sau vor avea presiunea scazuza in intervalul orar 9-13, deoarece sunt planificate lucrari de conectare conducte pe Calea Aradului anuntate de Aquatim. „Pe durata lucrarilor se va intrerupe furnizarea apei in zona delimitata de Calea Aradului,…

- Marti, 30 mai, intre orele 8-16, la intersecția Aleii F.C. Ripensia cu 1 Decembrie 1918 și Intrarea Padurarilor vor avea loc lucrari de conectare conducte. Se va intrerupe furnizarea apei pe strazile Aleea F. C. Ripensia, Surorile Martir Caceu, Intrarea Padurarilor, Bucegi, Carpați, Carturarilor, precum…

- Colterm a anunțat ca pentru remedierea unei defecțiuni tehnice aparute la rețeaua primara de termoficare a Timișoara apa calda e intrerupta azi, pana la 16, la punctele termice 26, 49, 49A, la Complexul Sportiv Bega și la modulul de la Banca Comerciala Romana (BCR) Timișoara – Calea Aradului. Sunt afectați…