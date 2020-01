Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile iraniene au anunțat marți ca mai multe persoane, despre care se crede au fost implicate in doborarea unui avion de pasageri ucrainean, au fost arestate, a declarat un oficial de la Teheran, potrivit site-ului agenției de știri Reuters.

- Președintele Ucrainei, Vladimir Zelenski a declarat data de 9 ianuarie zi de doliu național in legatura cu prabușirea unui avion ucrainean in Teheran, a informat serviciul sau de presa pe Facebook, scrie agenția de știri Unian .

- "Avionul a disparut de pe radare la momentul cand a atins o altitudine de 2.400 de metri. Pilotul nu a transmis niciun mesaj radio privind circumstante neobisnuite", a precizat CAO in primul sau raport al anchetei preliminare, publicat in noaptea de miercuri spre joi pe pagina sa de internet."Avionul,…

- Ministerul Afacerilor Externe din Ucraina a anunțat țarile de origine ale celor 167 de pasageri și 9 membri ai echipajului care se aflau in avionul prabușit in aceasta dimineața, la Teheran. Totodata, echipele de salvare iraniene au gasit cutia neagra a aeronavei, scrie Digi24.ro .

- O aeronava ucraineana cu aproape 180 de persoane la bord s-a prabusit miercuri dimineata la cateva minute de la decolarea de pe aeroportul Imam Khomeini din Teheran, a anuntat agentia de presa iraniana Fars, relateaza BBC.

- UPDATE, ora 8:00 – Un avion ucrainean cu 180 de pasageri la bord s-a prabusit in aceasata dimineata la decolarea de pe aeroportul din Teheran. Potrivit organizatiei Semiluna Rosie, nu exista nicio sansa sa existe supravietuitori. Agentia oficiala de presa iraniana, IRNA s-a grabit sa anunte ca avionul…

- Cel mult 11 persoane sunt prinse sub daramaturi in urma unui incendiu izbucnit la un colegiu tehnic din orasul Odesa, situat in sudul Ucrainei, transmite vineri dpa, potrivit Agerpres. Echipele de salvare au recuperat pana in prezent trei cadavre, potrivit serviciilor de aparare civila ucrainene. O…