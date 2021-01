Stiri pe aceeasi tema

- Comitetul National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea impotriva COVID-19 a anuntat, joi, ca Universitatea Oxford & AstraZeneca a devenit al treilea dezvoltator de vaccin impotriva COVID-19 care a depus la Agentia Europeana a Medicamentului (EMA) solicitarea pentru obtinerea autorizatiei…

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a deplans vineri raspunsul fragmentat la pandemia de coronavirus si a facut apel la o coordonare globala in privinta vaccinurilor, relateaza DPA. Intr-un mesaj video adresat forumului anual al Premiului Nobel pentru Pace, Guterres a spus ca…

- Rusia a depus la Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) o cerere de precalificare a primului sau vaccin impotriva noului coronavirus SARS-CoV-2, Sputnik V, a anuntat marti Fondul suveran rus, relateaza AFP.Implicat in dezvoltarea acestui vaccin, Fondul suveran a anuntat intr-un comunicat ca…

- Venezuela a descoperit un tratament extrem de eficient pentru a elimina complet noul coronavirus fara efecte secundare, a declarat duminica presedintele tarii Nicolas Maduro, relateaza dpa. O molecula numita DR-10 a fost descoperita in timpul unui studiu de sase luni de catre institutul de cercetare…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii recomanda vaccinarea impotriva gripei sezonieire persoanelor cu varsta de peste 65 de ani si persoanelor cu patologii cronice, persoanelor cu un iMC mai mare de 40, femeilor insarcinate si persoanelor cu un sistem imunitar precar. De altfel, aceasta categorie ar putea…

- Pandemia de COVID-19 ameninta sa anuleze progresul inregistrat in acesti ultimi ani in lupta contra tuberculozei, pana in prezent principala cauza de deces infectioasa, a avertizat miercuri Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS), potrivit AFP, anunța AGERPRES.Angajate in lupta impotriva noului…