Stiri pe aceeasi tema

- O ambulanta a Serviciului Judetean Hunedoara, care nu fusese asigurata cu frana de mana in timpul unei interventii la un caz din Deva, a plecat la vale de pe un deal si s-a oprit intr-un cimitir din apropiere.

- O ambulanța a distrus mai multe morminte dintr-un cimitir din Deva dupa ce șoferul a uitat sa traga frana de mana. Ambulanța a luat-o la vale și a izbit puternic gardul cimitirului, distrugandu-l. Cateva morminte au fost și ele distruse, iar crucile au fost culcate la pamant. Un localnic a filmat scena…

- Pericol de explozie, luni, dupa ce, in urma unui accident o mașina a fost proiectata intr-o casa, iar in urma impactului a fost avariata cutia de gaz montata pe cladire. Totul s-a petrecut pe strada Liviu Rebreanu din Arad, iar locatarii din zona au sunat imediat la 112, pentru ca gazul șuiera din țeava…

- Au sustras ghivece cu flori dintr-un cimitir din Ramnicu Sarat și au ajuns in arestul IPJ Buzau. Este cazul a trei vranceni, care furau florile pentru a le vinde. ,,In ziua de 26 aprilie a.c., polițiștii de investigații criminale din cadrul Poliției municipiului Ramnicu Sarat, sprijiniți de catre polițiști…

- GRAV… Un moldovean de 38 de ani, aflat la volanul unei autocisterne inmatriculate peste Prut, a scapat vehiculul de sub control și a patruns intr-o gospodarie din localitatea Rașești. A daramat gardul și s-a oprit intr-o curte și numai norocul a facut sa nu se nimereasca nimeni inaintea mașinii. Șoferul…

- Șoferul unui SUV a pierdut controlul asupra bolidului sau și s-a rasturnat pe autostrada A1, pe tronsonul Deva – Arad. Accidentul a avut loc in... The post S-a dat peste cap pe autostrada A 1, pe tronsonul Deva – Arad! appeared first on Special Arad · ultimele știri din Arad .

- O mașina s-a rasturnat, luni, 13 martie. la Valea Sasului, in comuna Dambovicioara. ISU Argeș a transmis ca au intervenit pompierii de la Detașamentul Campulung și de la Punctul de lucru Rucar, alaturi de un echipaj al Serviciului Județean de Ambulanța. Mașina a cazut intr-o rapa la aproximativ 200…

- La data de 1 martie 2023, in urma unui apel prin 112 și a apariției unor imagini, in mediul on-line, cu un autoturism care ar fi circulatat, pe contrasens, pe autostrada A10 Turda –Sebeș, polițiștii Biroului de Poliție Autostrada A1 Ramnicu Valcea – Deva au efectuat verificari, in vederea identificarii…