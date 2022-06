Stiri pe aceeasi tema

- BILANȚ… Agenția pentru Protecția Mediului Vaslui a anunțat rezultatele campaniei “Curațam Romania” in județul Vaslui. Au fost adunate peste 73000 kg de deșeuri abandonate in 71 de unitați administrativ-teritoriale din județ, s-au organizat 210 acțiuni de ecologizare și conștientizare și au participat…

- PREVENTIE CU CADOURI… Politistii Serviciului Rutier Vaslui, cu sprijinul politistilor de ordine publica din cadrul Sectiei 3 Politie Rurala Barlad, au desfasurat doua activitati preventive in comuna Zorleni. Astfel, politistii rutieri au desfasurat, in comuna Zorleni, activitati informativ-preventive…

- DEZBATERE… Deputatul Tudor Polak a participat la intalnirea oamenilor de afaceri din Vaslui cu administrația și reprezentanții legislativului. Evenimentul a avut loc vineri, 13 mai, a fost organizat de Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Vaslui și a avut drept scop dezbaterea unor masuri și propuneri…

- Asocierea RER VEST & RETIM dorește sa faca urmatoare precizare cu privire la articolul „In zona paraul Gugului, gunoaiele nu sunt ridicate cu saptamanile, iar lucrarile incepute la strazile din zona au fost abandonate”: „Dupa cum se menționeaza și in articol in prezent au loc lucrari la drumurile din…

- INVESTIȚII… Vești bune pentru negreșteni. In curand va incepe asfaltarea mai multor sectoare de drum din Negrești și satele aferente orașului. Primarul Cristi Rusu a anunțat ca a semnat contractele de execuție. „Dupa o lunga perioada de timp, in care am facut procedura de licitație și aproximativ cinci…

- Groaznicul eveniment rutier a avut loc miercuri dupa-amiaza, 13 aprilie, intre comunele bacaune Racaciuni si Cleja. Pompierii au intervenit cu mai multe masini. Tragediile pe cel mai circulat drum din Moldova, E85, se tin lant. Trei persoane si-au pierdut viata si alte patru au fost ranite miercuri,…

- Aproape in fiecare saptamana sunt depistate mașini abandonate pe domeniul public, iar proprietarii acestora, daca sunt gasiți, trebuie sa le ridice de acolo, fiind somați in acest sens de Poliția Locala. Numai in ultima saptamana, polițiștii locali din cadrul Biroului Circulație au depistat și luat…