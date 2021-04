Mai multe incidente cu urși, în Mureș! Reprezentanții Garzii de Mediu Mureș au anunțat luni, 19 aprilie, prin intermediul unui comunicat, ca in weekendul care a trecut pe raza județului Mureș s-au inregistrat mai multe incidente cu urși. "Sambata in zori a fost capturat și relocat la Rastolița ursul de pe Platoul Cornești. Duminica dimineața a avut loc la Petelea un accident … Post-ul Mai multe incidente cu urși, in Mureș! Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

