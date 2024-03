Mai multe comune din Botoșani se află sub COD GALBEN de ceață.…

Mai multe comune din Botoșani se afla sub COD GALBEN de ceața. Șoferii sunt avertizați sa circule cu prudența Meteorologii au emis un Cod galben de ceața pentru mai multe comune din județul Botoșani. Este vorba despre localitațile: Albești, Trușești, Ștefanești, Calarași, Avrameni, Manoleasa, Hlipiceni, Todireni, Santa Mare, Durnești, Dobarceni, Mihalașeni, Hanești, Ripiceni, Romanești, Mitoc, valabil pana la ora 10:30. Din aceasta cauza, pe drumurile din localitațile menționate se va reduce vizibilitatea sub 200 […] Citește Mai multe comune din Botoșani se afla sub COD GALBEN de ceața. Șoferii…