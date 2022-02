Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile au decis ca acolo unde cererea este extrem de scazuta sa se tina cont de situatia din zona si fie sa fie inchise, fie sa desfasoare mai multe activitati solicitate si necesare in pandemie. Coordonatorul campaniei nationale de vaccinare, medicul Valeriu Gheorghita, a explicat recent: Printre…

- Aproape un milion de doze de vaccin AstraZeneca care au expirat vor trebui distruse, anunța președintele CNCAV, Valeriu Gheorghița. In total, Romania a primit aproape 4,5 milioane de doze, dintre care a administrat aproape un milion. „In momentul de fața avem 917.800 de doze de vaccin AstraZeneca. Ele…

- Incepand de astazi in județul Iași funcționeaza trei centre de vaccinare pentru copiii cu varste intre 5 și 12 ani. Doua dintre acestea sunt deschise in municipiul Iași, respectiv, la Cinematograful Victoria și in campusul Tudor Vladimirescu. Al treilea centru a fost deschis in municipiul Pașcani. Directorul…

- Primele semne ale anului indica o producție buna pentru agricultorii mureșeni, umiditatea din sol fiind suficienta pentru dezvoltarea plantelor. Singura problema este lipsa zapezii, care proteja culturile de inghețurile așteptate in nopțile urmatoare. Directorul Direcției pentru Agricultura a județului…

- Intr-un interviu la Antena 3, Razvan Chereches atrage atentia ca scolile nu trebuiau redeschise dupa sarbatori, fara teste. De asemenea, expertul in sanatate publica, a raspuns si cand se va termina pandemia.Vanzatorii, medicii, politisii si profesorii ar trebui vaccinati obligatoriu. Este avertismentul…

- Incepand cu luna ianuarie 2022, creșele de stat sunt arondate, la solicitarea primarilor, in urma hotararilor autoritaților deliberative, prin decizia inspectoratelor școlare județene, unitaților de... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Conducerea LPS Baia Mare a luat hotararea ca sportivii de la catedra inot sa nu participe la campionatele din perioada urmatoare. In mediul online au aparut si nemultumiri.ke „Astazi s-a decis ca sportivii catedrei de inot ai LPS BAIA MARE sa nu participe la campionatele care au loc in perioada urmatoare!…

- Centrul medico-social Deda angajeaza, pe perioada nedeterminata, o ingrijitoare de curațenie (nivelul studiilor 10 clase, fara condiții de vechime – debutant) și o infirmiera (nivelul studiilor 10 clase, fara condiții de vechime, curs de infirmiera absolvit). Potrivit unui comunicat, dosarele se depun…