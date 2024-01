Mai multe bunuri imobiliare scoase la vanzare de Primaria Orasului Cernavoda

Stiri pe aceeasi tema

- Primaria orasului Cernavoda, judetul Constanta, a atribuit un contract de concesiune catre castigatoarea Nuclearelectrica SA, prin sucursala CNE Cernavoda. Este vorba despre un contract de servicii de inchiriere de bunuri imobiliare proprii. Autoritatea contractanta a primit o singura oferta, iar criteriul…

- Primaria orasului Eforie a primit 18 oferte, toate fiind declarate valabile Primaria orasului Eforie, cu sediul pe strada Progresului nr. 1, Eforie Sud, judetul Constanta, a publicat anuntul de atribuire al contractului de vanzare de bunuri imobiliare. La data de 20 octombrie 2023, anuntul de vanzare…

- In Monitorul Oficial a fost publicat anuntul de atribuire al unui contract de concesiune de bunuri, initiat de Primaria Lumina din judetul Constanta.Este vorba despre servicii de inchiriere de bunuri imobiliare proprii.Procedura aplicata pentru atribuirea contractului de concesiune de bunuri este licitatie…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca la aceasta ora 07:00 , sunt inchise din cauza conditiilor meteorologice nefavorabile: TRONSOANE DE DRUMURI NATIONALE ndash; 21 A. Judetul BACAU:1. DN 11A Podu Turcului ndash; Barlad VS B. Judetul BRAILA:1. DN 2S Pod Braila…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca in aceasta dimineata sunt inchise din cauza conditiilor meteorologice nefavorabile: TRONSOANE DE DRUMURI NATIONALE – 19 A. Judetul BACAU 1. DN 11A Podu Turcului – limita jud. Vaslui B. Judetul BRAILA 1. DN 2S Pod Braila…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca la aceasta ora (12:00), sunt inchise din cauza conditiilor meteorologice nefavorabile:TRONSOANE DE DRUMURI NATIONALE - 43A. Judetul BRAILA:1. DN 2B jud. Braila - Buzau2. DN 2F Pod Braila intre Braila - Tulcea3. DN 21 Braila…

- Anunț vanzare de bunuri imobile - terenuri intravilane in Sacalaz. D.G.R.F.P. Timisoara, prin intermediul A.J.F.P. Timis, va face cunoscut ca in ziua de 26 luna 10 ora 15 anul 2023 in localitatea Timisoara, str. Gheorghe Lazar nr. 9B, AMFITEATRU, se vor vinde la licitatie...

- Planul roșu de intervenție a fost activat la Constanța, dupa ce un autocar cu 60 de pasageri la bord s-a rasturnat.Accidentul teribil a avu loc la Harșova, iar in aceste momente salvatorii incearca sa scoata victimele dintre fiare. Nu mai puțin de șapte ambulanțe SAJ și echipaje SMURD, plus alte echipaje…