Stiri pe aceeasi tema

- Mastercard a transmis, sambata, ca bancile rusesti nu vor mai fi sustinute de reteaua sa si ca orice card emis de companie in afara tarii nu va functiona la comerciantii sau bancomatele rusesti. Decizia a fost luata, data fiind natura ”fara precedent a conflictului actual si din cauza incertitudinii…

- Mastercard precizeaza ca a ”blocat multiple insitutii financiare” pe reteaua sa de plati, in urma unor ordine care impun santciuni”, anunta intr-un mesaj postat pe site directorul general al compnaiei, Michael Miebach. ”Vom continua sa cooperam cu autoritatile de reglementare in zilele urmatoare, pentru…

- O femeie, de 23 de ani, a dat naștere unei fetițe in timp ce se adapostea alaturi de alți ucraineni intr-o stație de metrou din Kiev, in timpul unui bombardament, potrivit www.dailymail.co.uk Pe masura ce bombele lui Putin au plouat asupra Kievului, un mic miracol a fost adus pe lume in mijlocul haosului.…

- Tancurile rusești au intrat in Kiev și se indreapta catre centrul Capitalei, dupa ce au trecut de apararea orașului. Atacul a fost precedat de bombardamente la primele ore ale dimineții. Populația a fost indemnata sa se retraga in adaposturi, iar pe strazi se aud impușcaturi. Seful diplomatiei ucrainene…

- Statele Unite au amenințat Rusia cu sancțiuni „pe care nu le-au vazut niciodata”. Inclusiv cu o posibila retragere din rețeaua globala de mesagerie interbancara SWIFT, masura care ar fi costisitoare pentru economia rusa, dar nu va fi deloc ușor de aplicat, scrie publicația franceza Le Monde . Dupa recunoașterea…

- Evenimentele din ultimele 24-48 de ore "fac parte dintr-un scenariu deja in derulare, care consta in crearea de provocari false, apoi in a raspunde la aceste provocari si, in cele din urma, in a comite o noua agresiune impotriva Ucrainei", a acuzat Blinken intr-un discurs la Conferinta de Securitate…

- Compania americana de servicii financiare Western Union, a carei activitate principala o constituie transferul de bani, a anuntat ca va inceta sa mai ofere transferuri de fonduri in interiorul Rusiei de la 1 aprilie, urmand a se concentra pe operatiunile transfrontaliere, in contextul unei concurente…

- Noi imagini din satelit sugereaza ca Rusia a crescut gradul de pregatire a desfasurarilor sale militare in Belarus, Crimeea si in vestul Rusiei prin aducerea de mai mult personal si trupe, a semnalat miercuri o companie privata de imagini prin satelit din SUA, citata de Reuters.