- Societe Generale, deținatorul unei banci importante din Romania - BRD, va plati 1,3 miliarde de dolari pentru a rezolva o serie de anchete in care șefii acesteia sunt acuzati ca ar fi manipulat dobanzile si ca ar fi mituit oficiali din Libia. Conform informațiilor furnizate de agenția americana de știri…

- O femeie de 35 de ani, casiera-sefa a unei unitati bancare din Barlad, a fost arestata preventiv, sub acuzatia de delapidare, fals intelectual sub semnatura privata si uz de fals, iar sotul acesteia este cercetat, pentru complicitate.

- Anul trecut s-au semnat 145 de tranzactii cu o valoare cumulata de aproape 5,2 mld. dolari, ambii indicatori fiind pe crestere, arata raportul M & A Barometer realizat de compania de audit si consultanta EY. Numarul deal-urilor a crescut cu 28%, pe cand valoarea lor totala a postat un avans de 46%.…

- In urma unei operațiuni complexe, ofițerii Centrului pentru combaterea crimelor informatice al INI in colaborare cu colegii din Romania, Republica Belarus și Taiwan cu suportul Europol au anihilat activitatea unei grupari criminale internaționale specializate in sustragerea mijloacelor

- Gruparea a fost descoperita in anul 2015 de Kaspersky Lab, impreuna cu Interpol, Europol si alte institutii de aplicare a legii, pe baza unui incident din 2013. "La momentul respectiv, grupul folosea mai multe instrumente, printre care si un program denumit Carbanak. Dupa publicarea descoperirilor Kaspersky…

- ♦ OMV Petrom, singurul producator local de petrol si gaze, si-a bugetat pentru anul acesta un profit net de 2,58 de miliarde de lei, cu 7,5% mai mare fata de rezultatul de anul trecut, dar ia in calcul venituri cu 7,5% mai mici, de 13,68 de miliarde de lei pentru 2018. Cifrele reprezinta estimarile…

- Victimele represiunii din 13-15 iunie 1990 solicita Inaltei Curti indisponibilizarea tuturor bunurilor responsabililor pentru infractiunile contra umanitatii, in frunte cu tandemul Iliescu-Roman

- Judecatorului de Camera Preliminara de la Inalta Curte, caruia i s-a atribuit dosarul Mineriada din 13-15 iunie 1990, i se solicita instituirea unui sechestru pe toate bunurile apartinand tuturor persoanelor ca au savarsit sau favorizat infractiuni contra umanitatii in acele zile.