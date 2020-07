Mai multe animale in pericol, in localitatea constanteana Cetatea Flacarile au cuprins un saivanLa aceste momente, mai multe animale se afla in pericol, la un saivan din localitatea constanteana Cetatea. Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea au fost solicitati in urma cu scurt timp sa intervina pentru stingerea unui incendiu izbucnit pe strada Cismelei din localitate, la numarul 48. Din primele date, se pare ca flacarile au cuprins un saivan in care se afla mai multe animale. Interventia este in curs de desfasurare. ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

