- Cristi Borcea a muncit in toate penitenciarele in care a fost inchis, cum ar fi Slobozia, Poarta Alba, Valu lui Traian, Jilava. Fostul actionar al echipei de fotbal Dinamo a lucrat la centrala termica, la spalatorie, la punctul de prelucrare detinuti. Citeste si: Cristi Borcea se implica din…

- Judecatorii Tribunalului Ilfov au explicat in motivarea eliberarii condiționate a lui Cristi Borcea ca fostul acționar al echipei de fotbal Dinamo nu a avut abateri disciplinare in timpul detenției și a participat la peste 150 de activitați socio-educative, cursuri religioase și artistice. In ciuda…

- Minim 750 de miliarde de euro vrea sa mobilizeze sefa CE pentru reconstructia economica dupa criza coronavirus. In acest sens ea vrea sa faca in premiera datorii. Bugetul normal ar urma sa contina alte 1.000 de miliarde. Presedintele Comisiei vrea sa aloce cel putin 750 de miliarde de euro…

- Comisia pentru situații excepționale a aprobat procedura de organizare a curselor de transport rutier de repatriere a cetatenilor Republicii Moldova. Procedura de organizare a curselor de transport rutier a cetațenilor Republicii Moldova1.

- CulturaDeAcasa.ro este un proiect online care vine in ajutorul tuturor celor pasionati si interesati de cultura, in aceasta perioada in care romanii nu mai pot merge la teatru sau concerte si nu-si pot planifica vacante sau alte experiente culturale. La initiativa europarlamentarului Victor Negrescu,…

- „Intervalul 30 martie - 3 aprilie ar fi fost dedicat, in conditii normale - in 80- dintre unitatile de invatamant ale judet - programului national de activitati extrascolare «Scoala altfel». Astfel, la initiativa inspectorului scolar general, prof.dr. Genoveva Farcas, echipa consiliului consultativ…

- Complexul National Muzeal „Curtea Domneasca” Targoviste comunica faptul ca suspenda evenimentele culturale si vizitarea muzeelor de catre grupuri organizate, in perioada 11 martie – ...

- Muzeul National al Literaturii Romane (MNLR) din Bucuresti a anuntat, luni, ca suspenda vizitele grupurilor organizate si a altor activitati in incinta institutiei. Expozitiile de baza ale MNLR raman deschise fara a se permite accesul grupurilor organizate, anunța MEDIAFAX.Sunt afectate evenimentele,…