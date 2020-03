Mai multe actiuni ale firmei Zodiac 2000 SA vor fi vandute catre societatea Perla Majestic SA

Stiri pe aceeasi tema

- OUT…Zilele in functia de director al SC Ldp Reiser ale inginerei Adriana Ursu, sunt numarate! Consiliul de Administratie (CA) al Societatii a respins pe 10 martie, in sedinta ordinara, cererea de revocare a demisiei pe care singura a inaintat-o pe 10 februarie! Ca urmare, Adriana Ursu – membra marcanta…

- Conform Monitorului Oficial al Romaniei, Consiliul de Administratie Comat Constanta SA a decis convocarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor. Conform sursei mentionate, sedinta ar urma sa aiba loc pe data de 8 aprilie 2020, la ora 12.00, la sediul societatii din municipiul Constanta.Pe ordinea…

- In Monitorul Oficial al Romaniei a fost publicata hotararea nr. 3 05.02.2020 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor societatii Progress Consulting SA, care administreaza Cimitirul Municipal Constanta de pe strada Baba Novac.Nicolae si Cristina Craciun, cu votul tuturor actionarilor, reprezentand…

- Constanta Negoescu, asociat unic in cadrul societatii Centrul de Diagnostic Tratament Recuperator "Sfanta Elena de la Mareldquo; SRL, a aprobat o modificare importanta.Astfel, a fost revocat din functia de administrator Stelian Ioan Taran. In locul lui a fost numit in calitate de administrator, pentru…

- Candidatul USR la Primaria Capitalei, Nicușor Dan, a declarat, joi seara, pentru Mediafax, ca Gabriela Firea a ajuns sa puna gaj la ANAF cladirile și o parte din autobuzele Societații de Transport București (STB), Primaria Capitalei fiind in incapacitate de plata.”Gabriela Firea, care este un comunicator…

- SC ROMTAS EXPRES TRANS SRL convoaca Adunarea Generala a Asociatilor in data de 03.02.2020 ora 15:00 la sediul societatii din Bucuresti, Bd.Uverturii nr.222. Ordinea de zi poate fi consultata la sediul societatii. Reprezentarea actionarilor poate fi facuta si de alte persoane pe baza de procura speciala…

- Asociatul unic al societatii cu sediul in municipiul Constanta Energia SA, Gabriel Trandafirescu, a convocat Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor pentru data de 7 februarie 2020, ora 10:00. Iar de la ora 12:00, in aceeasi zi, va avea loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor. Conform convocatorului,…

- Consiliul de Administratie al SC BTT Perla Costinestiului SA convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor pentru data de 10.02.2020, ora 12.00 la sediul societatii situat in Costinesti. In cazul neindeplinirii conditiilor statutare de cvorum, urmatoarea Adunare Generala Ordinara a Actionarilor…