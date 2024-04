Firme Constanta: Actionarii firmei Zodiac 2000 SA vor aproba bugetul de venituri si cheltuieli pentru 2024. Alte puncte incluse pe ordinea de zi a adunarii generale ordinare

Stiri pe aceeasi tema

- Administratorul unic al societatii Comtrans SA convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor in data de 2 mai 2024, ora 12:00, la sediul societatii Administratorul unic al societatii Comtrans SA convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor in data de 2 mai 2024, ora 12:00, la sediul societatii.…

- A fost convocata Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor AGEA Damen Shipyards Mangalia SA pentru data de 29.04.2024, ora 11.00, la sediul societatii si prin videoconferinta. De asemenea, a fost convocata si Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor AGOA pentru data de 29.04.2024, ora 10.00. Deciziile…

- Ion Bucovala este actionar cu 95,42 din actiuni, in timp ce 4,58 sunt detinute de lista actionari Administratorul unic din cadrul societatii Covasna Estival 2022 SA convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor pentru data de 10 aprilie 2024, ora 11:00, la sediul firmei, pentru toti actionarii…

- Aprobarea bilantului contabil si a contului de profit si pierdere pentru anul 2023, aprobarea raportului Consiliului de Administratie pentru anul 2023 si prezentarea si aprobarea raportului cenzorilor pentru anul 2023 se afla pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinara a Actionarilor. Convocarea a…

- Pachetul de actiuni al Midia International SA este detinut de Prodexport Logistics SA si de Lista persoane fizice. Administratorul unic al Midia International SA, cu sediul in Navodari, in temeiul Legii nr. 31 1990 si al actului constitutiv al societatii, convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor,…

- Actionarii inscrisi in Registrul actionarilor societatii Hotel Apollo SA sunt convocati in Adunarea Generala Extraordinara in data de 18.04.2024, ora 12.00. In aceeasi zi, este convocata si Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii. Cele doua convocari au fost publicate in Monitorul Oficial…

- Administratorul unic al societatii Midia International SA convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor la data de 26 februarie 2024, ora 11:00, la sediul firmei In cazul neindeplinirii conditiilor statutare de cvorum, urmatoarea adunare generala ordinara este convocata in ziua de 27 februarie…

- Santierul Naval 2 Mai SA a fost infiintata in 1991, se ocupa de alte activitati de servicii suport pentru intreprinderi n.c.a., are sediul social in Mangalia, pe strada Rozelor, nr. 3 Societatea Santierul Naval 2 Mai S.A. convoaca adunarea generala ordinara a actionarilor, convocare publicata in Monitorul…