Autorizarea unitaților sanitare pentru securitate la incendiu este, la fel ca in cazul unitaților de invațamant, o nebuloasa. Dupa ce se intampla cate un accident tragic , apar statistici care arati cat de mari sunt riscurile in spitale sau alte cladiri. Din pacate, nu se schimba nimic ulterior. Acum au aparut statisticile din județul Constanța, unde zece unitați sanitare dintr-un total de 18 nu au autorizație de incendiu. Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) „Dobrogea” a informat, ieri, ca in anul in curs cadrele Inspectiei de Prevenire din cadrul institutiei au efectuat 21 de controale…