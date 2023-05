Mai mult de 300 de proiectile au fost descoperite la Sihlea, pe traseul Autostrăzii Moldovei Peste 300 de proiectile de diferite calibre au fost descoperite, luni, la Sihlea, de muncitorii unei firme care executau lucrari de cercetare pe traseul Autostrazii Moldovei, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Vrancea. „In urma unui apel primit astazi, 8 mai, in jurul orei 11,40, la numarul unic de urgenta 112, echipa pirotehnica a fost solicitata sa intervina in comuna Sihlea, dupa ce lucratorii unei firme care executa lucrari de cercetare a terenului in zona autostrazii Moldova (A7) au descoperit mai multe proiectile. Interventia este in plina desfasurare, iar pana la… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

Sursa articol si foto: romanialibera.ro

