- Doua femei au fost ucise de rechini langa plajele Egiptului de la Marea Roșie, la sud de orașul Hurghada, a anunțat duminica ministerul egiptean al Mediului, scrie Reuters. Cea de-a doua victima este o turista romanca și a fost ucisa de rechini in aceeași zona in care a murit o femeie austriaca, scrie…

