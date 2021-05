Stiri pe aceeasi tema

- Oportunitatea oferita de Facilitatea de Rezilienta si Redresare trebuie folosita la maxim, iar investitia in Romania este una "benefica" tuturor, a declarat, miercuri, ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, care a efectuat o vizita de lucru la Bruxelles, unde a avut intrevederi cu Ylva Johansson,…

- Toate proiectele din Planul Național pentru Redresare și Reziliența vor fi pastrate, doar sumele alocate ar putea fi diferite, susține primul – ministru Florin Cițu. Precizarea vine in contextul in care s-a vehiculat ca mai multe tipuri de proiecte, cum ar fi cele care vizeaza irigațiile, infrastructura…

- „Am avut o discutie cu ministrii referitor la PNRR. Este momentul sa acceleram lucrurile. Avem cateva detalii de pus la punct. Sunt sigur ca vom avea un PNRR care sa reprezinte interesele Romaniei de dezvoltare in perioada urmatoare. Sunt sigur ca vom avea un PNRR bun, prin care vom atrage toate sumele…

- ”Specialiștii” useriști ai fondurilor europene au dat cu oiștea-n gardul de la Bruxelles, pentru ca proiecte importante pentru Romania, din Planul Național de Redresare și Reziliența (PNRR), au fost...

- Romania poate produce suficient hidrogen, astfel incat sa primeasca finantare europeana de 600 de milioane de euro prin PNRR pentru a dezvolta retelele de gaze, a afirmat, marti, ministrul Energiei, Virgil Popescu, intr-un interviu acordat AGERPRES. El a aratat ca oficialii europeni au cerut…

- Planul Național de Reziliența și Redresare (PNRR) propus de România a ridicat o serie de obiecții din partea Comisiei Europene. Rezervele, a precizat liderul PNL Ludovic Orban, s-au referit la proiectele privind sistemul de irigații sau cel energie. „Este un document care este supus…

- Florin Citu a declarat ca a avut discutii "foarte aplicate" cu comisarii europeni despre Planul National de Redresare si Rezilienta. "Am prezentat stadiul in care ne aflam, am spus ca avem un prim draft la Comisie, lucram la a doua versiune. Discutiile au avut doua aspecte. In primul rand este nevoie…

- "PNDL-ul, la acest moment, nu mai e la pixul unui politician, indiferent ca e subsemnatul sau e altcineva in aceasta functie, pentru ca analiza, evaluarile si incheierea contractelor reprezinta o faza care a fost acum trei ani de zile. Astazi avem mii de contracte de finantare pe obiective de investitii…