Mai la modă decât corsetul! Piesa vestimentară care sculptează toate morfologiile (indiferent de vârstă) Pentru ca imbraca toate siluetele indiferent de varsta și aspect, bustiera ii ia locul corsetului, cu care nu trebuie confundata. Iata cum sa adopți tendința suprema a modei de vara. O inversare a situației te obliga, bustiera reintra pe scena modei, in special din cauza ascensiunii stilului Regency pe care... The post Mai la moda decat corsetul! Piesa vestimentara care sculpteaza toate morfologiile (indiferent de varsta) appeared first on Tabu . Citeste articolul mai departe pe tabu.ro…

