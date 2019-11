Stiri pe aceeasi tema

- Vestea trista ca Leo Iorga a murit a lasat multa durere in sufletul familiei, prietenilor, dar și tuturor persoanelor din showbiz care l-au cunoscut pe artist. Dan Negru este profund afectat de dispariția artistului și a ținut sa transmita un mesaj public.

- Moartea lui Leo Iorga, produsa la nici o saptamana de la cea a lui Mihai Constantinescu a lasat din nou un val de tristețe in showbziul romanesc. Apropiații solistului de la Compact sunt profund indurerați, iar printre aceștia, Dan Bittman a avut puterea de a face cateva declarații.

- Mihai Constantinescu a fost inmormantat, joi, cu onoruri militare, iar printre vedetele care au dorit sa transmita un mesaj dupa moartea artistului s-a aflat și Adriana Bahmuțeanu. Ea a postat un mesaj pe contul personal de Facebook in care a menționat momentele in care Mihai Constantinescu umplea stadioanele…

- Vestea mortii lui Mihai Constantinescu a venit ca un trasnet mai ales ca, in ultima perioada, aparusera zvonuri conform carora starea artistului se imbunatatise. Marti, 29 octombrie, Mihai Constantinescu a pierdut lupta cu viata. Nicoleta Voicu a scris un mesaj cutremurator in acest context.

- Vestea ca Mihai Constantinescu s-a stins din viața a lasat o durere imensa in showbizul romanesc, iar numeroase personaje au avut și primele reacții cu privire la tragedia intampla in aceasta seara.

- Mihai Constantinescu a murit in aceasta seara la spiatlul Floreasca din Capitala. Soția artistului a postat pe pagina sa de Facebook un mesaj sfașietor pentru a confirma trecerea in neființa a soțului ei. loading...

- Este doliu in intreaga țara, dupa moartea Tamarei Buciuceanu Botez. Una dintre cele mai renumite figuri ale teatrului romanesc a lasat in urma ei un gol imens, in special in cultura din Romania.

- ”Mihai Constantinescu nu a murit” este informația pe care au transmis-o azi Libertatea și alte publicații care au cautat sa verifice mai temeinic daca artistul mai este sau nu in viața, dupa ce un șir lung de știri false privind decesul sau a zgalțait spațiul public. Un numar mare de publicații, tabloide…