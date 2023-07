Mai bine „faci foamea” pe litoralul românesc. Cât a ajuns să coste o tochitură cu mămăliguță la Mamaia Preturile pe litoralul romanesc parca nu-si mai revin in fire! Pentru o banala porție de tochitura dobrogeana trebuie sa scoateți din portofel un preț halucinant! La un restaurant obișnuit din stațiunea Mamaia, pentru o simpla porție de tochitura dobrogeana cu mamaliguța, va trebui sa scoateți din buzunar undeva in jurul sumei de 60 de lei! […] The post Mai bine "faci foamea" pe litoralul romanesc. Cat a ajuns sa coste o tochitura cu mamaliguța la Mamaia first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

