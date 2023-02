Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce piesele Fly Project au batut lumea in lung și in lat, fiind ascultate din Europa pana in Asia și America Latina, Toca Toca cucerește acum și Japonia. Piesa Toca Toca este in topul 10 Shazam al celor mai ascultate și cautate piese in Japonia, fiind pe locul 6. Toca Toca a intrat deja in trend…

- Trei saptamani s-au incheiat, iar a patra este aproape de fluierul de start la Survivor Romania 2023 ! Concurenții ramași in competiție au ințeles deja dificultatea jocului, dar și modul in care sa se adapteze la lipsa hranei și la dorul de acasa. Cel mai puternic sezon Survivor Romania continua astazi,…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a declarat, duminica seara, ca numarul cazurilor de gripa si viroza este in scadere, scaderea fiind, doar in ultima saptamana, de 25%. Rafila este de parere ca in doua saptamani epidemia de gripa va ajunge la final, relateaza news.ro. Potrivit lui Rafila, in ultima…

Conducta de 36 de kilometri și stația de masurare care va transfera gazele naturale extrase din Marea Neagra in sistemul național au fost finalizate, relateaza Trend citand HurriyetDailyNews.

Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, marti, legea care modifica plafoanele impuse prețurilor platite de populație la energie electrica și gaze naturale.

- Bujor Sion nu trece neobservat niciodata. Stilul vestimentar al fiului de suflet al lui Ion Iliescu este unul foarte diferit de cel standard in cazul oamenilor de varsta lui, iar acesta pare sa țina foarte mult și la ideea de a purta haine de firma. Paparazzii SpyNews.ro au fost pe urmele lui.

- Monica este mama acuzata de soacra și de soț ca a parasit domiciliul conjugal cu fetița de 8 luni a cuplului, pe care o ține cu ea intr-un container. Bunica micuței a spus ca femeia a provocat mai multe conflicte in familie și l-ar fi facut pe fiul ei s-o loveasca, iar in cele din urma l-a parasit și…