Stiri pe aceeasi tema

- MAI va solicita Comisiei Situații Excepționale examinarea incendiilor din Portul Giurgiulești, pentru luarea masurilor speciale de protejare a infrastructurilor critice și a mediulu, situate in zona Portului Giurgiulești, pentru prevenirea consecințelor mai grave. Totodata, poliția a pornit un proces…

- Ministerul Afacerilor Interne (MAI) susține ca incendiile repetate la silozurile din portul Giurgiulești pun in pericol infrastructura critica de importanța naționala și securitatea in zona de frontiera. Astfel, Ministerul declara ca va solicita Comisiei Situații Excepționale (CSE) examinarea subiectului…

- Federația Romana de Șah a anunțat organizarea la Sebeș, in perioada 18-26 februarie 2023, a Campionatelor Naționale de seniori, senioare și amatori la șah, turnee care vor reuni la start circa 300 de participanți. Competiția va fi gazduita de Hotelul Leu de Aur, locație in care s-au desfașurat in condiții…

- Intitulata „Reciclam in Romania”, campania este prima pe aceasta tema derulata de o autoritate publica și finanțata din Fondul pentru Mediu. Ministerul Mediului lanseaza, astazi, o campanie naționala de informare și educare cu privire la importanța colectarii separate a deșeurilor. Ea iși propune sa…

- Deputatul PNL de Suceava, Ioan Balan, ii solicita ministrului agriculturii, Petre Daea, luarea de masuri ferme pentru sprijinirea crescatorilor de bovine. Ioan Balan i-a transmis o intrebare ministrului agriculturii in care spune ca in contextul inflaționist actual, una dintre majorarile cele mai abrupte…

- Comisia va solicita tuturor parților sa ia de urgența masuri pentru a reduce emisiile de gaze cu efect de sera și pentru a respecta angajamentele pe care și le-au asumat in cadrul Acordului de la Paris. In cadrul Conferinței ONU privind schimbarile climatice COP27, care incepe la sfarșitul acestei saptamani…

- Toate pasarile domestice si de curte din Anglia au fost plasate in carantina, prin decizie a guvernului, in lupta impotriva unei raspandiri a gripei aviare, informeaza News.ro. Aceste masuri ii obliga pe proprietari ”sa-si tina pasarile in interior si sa urmeze masuri stricte de biosecuritate, cu…

- Aceste masuri ii obliga pe proprietari ”sa-si tina pasarile in interior si sa urmeze masuri stricte de biosecuritate, cu scopul de a le proteja de boala, indiferent de specia din care fac parte si de talie”, anunta inr-un comunicat Ministerul britanic al Mediului.The post Guvernul britanic plaseaza…