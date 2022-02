MAI anunță câți ucraineni au cerut, până acum, azil în România De la inceperea conflictului din Ucraina, 54 de cetațeni ucraineni au solicitat azil in Romania. Acești cetațeni beneficiaza de toate drepturile prevazute de legislația naționala, potrivit Ministerului Afacerilor Interne (MAI). Sursa citata a precizat ca pe intreaga perioada a procedurii, solicitanții de azil pot beneficia de cazare in centrele Inspectoratului General de Imigrari, daca doresc acest lucru, precum și de masuri de asistența materiala, financiara, medicala, consiliere psihologica și juridica de specialitate, acces la piața forței de munca și activitați de adaptare culturala. In plus,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- De la inceperea conflictului din Ucraina, 54 de cetațeni ucraineni au solicitat azil in Romania. Acești cetațeni beneficiaza de toate drepturile prevazute de legislația naționala. Pe intreaga perioada a procedurii, solicitanții de azil pot beneficia de cazare in centrele Inspectoratului General de Imigrari,…

- De la inceperea conflictului din Ucraina, 54 de cetațeni ucraineni au solicitat azil in Romania. Acești cetațeni beneficiaza de toate drepturile prevazute de legislația naționala. Pe intreaga perioada a procedurii, solicitanții de azil pot beneficia de cazare in centrele Inspectoratului General de Imigrari,…

- Ieri, in 24 de ore, la nivel national, prin punctele de frontiera au intrat in Romania aproximativ 73.030 de persoane (crestere de 25% fata de ziua anterioara). Dintre aceștia 14.188 sunt cetateni ucraineni (in crestere cu 36 %). Pe la frontiera cu Ucraina au intrat in Romania 6.996 cetateni ucraineni (scadere…

- In data de 25.02.2022, in intervalul de 24 de ore, la nivel national, prin punctele de frontiera au intrat in Romania aproximativ 73.030 de persoane (crestere de 25% fata de ziua anterioara), dintre care 14.188 cetateni ucraineni (in crestere cu 36 %). Pe la frontiera cu Ucraina au intrat in Romania 6.996 cetateni…

- De la inceperea conflictului din Ucraina, 54 de cetateni ucraineni au solicitat azil in Romania. Acesti cetateni beneficiaza de toate drepturile prevazute de legislatia nationala.Pe intreaga perioada a procedurii, solicitantii de azil pot beneficia de cazare in centrele Inspectoratului General de Imigrari,…

- „Astazi (...), 36 de cetateni ucraineni au solicitat azil in Romania ca urmare a conflictului din Ucraina. In total, de la inceperea conflictului au fost inregistrate 40 de cereri de azil. Acesti cetateni beneficiaza de toate drepturile prevazute de legislatia nationala. Pe intreaga perioada a procedurii,…

- Ministerul Afacerilor Externe MAI informeaza ca vineri, 25 februarie 2022, 36 de cetateni ucraineni au solicitat azil in Romania ca urmare a conflictului din Ucraina.In total, de la inceperea conflictului au fost inregistrate 40 de cereri de azil. Acesti cetateni beneficiaza de toate drepturile prevazute…

- La frontiera cu Ucraina, numarul total de cetateni romani si straini a fost de 12.220 de persoane, dintre care 10.624 pe sensul de intrare in tara. Comparativ cu data de 23.02.2022, cand s-au inregistrat 6.519 persoane (4.041 pe sensul de intrare in tara), s-a constatat o crestere cu 87,5%. O spun…