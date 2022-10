MAI a făcut „inventarul” Miticilor și Mițelor: peste 269.000 de români își sărbătoresc azi onomastica Intr-o maniera amuzanta si spumoasa, Ministerul de Interne a facut o trecere in revista a tuturor numelor derivate din Dumitru cu care s-au ales la nastere romanii si romancele. Ei promit și un LA MULȚI ANI particularizat, celor care vor fi nominalizați pe pagina lor de Facebook de catre prieteni sau rude! „Dumitruș este unul… Doi sunt Dumitran și Dumitre… Doua sunt Dimitrica… Iar patru sunt Mituț! Cei mai mulți sunt cei cu prenumele de Dumitru… 218.950! In total, peste 269.000 de persoane iși sarbatoresc onomastica cu ocazia Sfantului Mucenic Dimitrie! Tuturor, un sincer LA MULȚI ANI! Daca știți… Citeste articolul mai departe pe universulargesean.ro…

