Mesajul primarului Municipiului Blaj, Gheorghe Valentin Rotar, cu prilejul Anului Nou 2023

Anul 2022 a fost cel mai bun an din punct de vedere al investițiilor pentru municipiul Blaj, în ciuda dificultăților economice cu care s-au confruntat toate administrațiile locale din țară! În acest an am inaugurat câteva… [citeste mai departe]