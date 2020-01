Streetstyle la Copenhagen Fashion Week. Cum au defilat fashionistele in frig si ploaie!

Streetstyle la Copenhagen Fashion Week. Cum au defilat fashionistele in frig si ploaie! Festivalul de moda din Danemarca, Copenhagen Fashion Week, se deruleaza in aceasta perioada si, in ciuda vremii ploioase, a atras interesul… [citeste mai departe]