- Mahmoud Abbas a fost reales vineri in postul de presedinte al Comitetului Executiv al Organizatiei pentru Eliberarea Palestinei (OLP) si incearca sa se relegitimitatea prin instalarea unor sustinatori loiali in posturi-cheie, scrie Reuters, conform news.ro.Aceasta realegere, asteptata de altfel,…

- Vladimir Putin a fost reales, duminica, inca din primul tur, in functia de presedinte al Rusiei, dupa ce a obtinut peste 70% din voturile rusilor, relateaza site-ul agentiei Tass. Dupa numararea a aproximativ 21% din voturi, Comisia Electorala Centrala a anuntat ca Putin a obtinut 71.97%…

- La ședința extraordinara de astazi, PSD Argeș l-a instalat in funcția de președinte interimar al organizației de la Ștefanești pe deputatul Nicolae Velcea. Joi, 22 februarie, Biroul Permanent al PSD Argeș s-a intrunit pentru a soluționa situația tensionata din cadrul organizației PSD Ștefanești.Printre…

- Premierul Viorica Dancila a declarat joi ca nu va candida la o functie in partid la congresul extraordinar al formatiunii din 10 martie, ea precizand ca funcția de prim-ministru dar și cea de președinte al Organizației de Femei ii sunt ”suficiente”. „Consider ca functia de prim-ministru imi ocupa foarte…

- Joi, 15 februarie, in cadrul organizatiei judetene de tineret ALDE au avut loc alegeri pentru functia de presedinte. Tinerii argeseni au decis ca functia sa ii revina lui George Adrian NAE, 27 de ani, inginer de profesie. “Desi nu a mai facut politica pana acum, el este perceput ca un tanar de perspectiva,…

- Marius Parvu este consilier in Consiliul Judetean Arges, pe listele Partidului Social Democrat Arges, in mandatul 2016-2020. De asemenea, Marius Parvu este directorul Directiei Petrochimice Bradu- Pitesti. In trecut a detinut aceasta functie si la Administratia Bazinala de Ape Arges Vedea. Conform unor…

- Fostul sportiv Alexandru Dedu a fost reales, miercuri, in functia de presedinte al Federatiei Romane de Handbal, invingand-o in turul doi al alegerilor desfasurate in Capitala pe Narcisa Lecusanu. Dedu a obtinut 100 de voturi, iar Lecusanu 99.

- Nicos Anastasiades a castigat cel de-al doilea tur al alegerilor prezidentiale din Cipru, fiind reales in functia de presedinte al tarii cu aproximativ 55.9% din voturi, potrivit rezultatelor dupa numararea a 95% din voturi.