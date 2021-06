Stiri pe aceeasi tema

- Magnatul financiar Warren Buffett a anunțat miercuri ca își da demisia din funcția de administrator al Fundației Bill și Melinda Gates, una dintre cele mai mari organizații de caritate din lume, relateaza Reuters și CNBC.„Timp de ani de zile am fost un administrator - chiar daca…

- Investitiile directe realizate de fondurile suverane de investitii in 2020 aproape s-au dublat comparativ cu 2019, ajungand la 65,9 miliarde de dolari, o parte importanta din aceste investitii fiind realizata acasa, in conditiile in care fondurile au incercat sa contracareze impactul crizei COVID-19…

- Cascade Investment, vehiculul de investiții al lui Bill Gates, a transferat acțiuni in valoare de 2,3 miliarde de dolari in ultimele zile catre Melinda French Gates, scrie Bloomberg . Situația vine dupa ce miliardarul american Bill Gates, care are o avere de peste 130 de miliarde de dolari, a anunțat…

- Al patrulea cel mai bogat om din lume și soția lui au decis sa se separe, dupa un mariaj de 27 de ani, anunța CNN, care citeaza conturile de Twitter ale celor doi. Cu toate acestea, averile lor sunt imparțite , astfel ca Bill Gates și Melinda Gates vor ramane, probabil, și dupa divorț doua dintre cele…

- Autoritațile din Egipt intenționeaza sa ajunga la venituri de circa 7 miliarde de dolari din turism, potrivit ministrului adjunct al Turismului, Ghada Shalaby, citat de Reuters. Acest domeniu al...

- UiPath, primul unicorn romanesc, a anuntat marti seara ca a reusit sa vanda actiuni peste intervalul de pret tintit cu ocazia Ofertei sale Publice Initiale (IPO) derulata la Bursa de la New York, operatiune in cadrul careia a strans 1,34 miliarde de dolari, informeaza Reuters.

- Administratia presedintelui american Joe Biden a informat Congresul ca SUA vor vinde arme in valoare de 23 de miliarde de dolari Emiratelor Arabe Unite (EAU), inclusiv avioane F-35, drone si alte echipamente militare, au anuntat surse parlamentare americane, citate marti de Reuters. Un…

- Pachetul de investitii in infrastructura in valoare de 2.000 de miliarde de dolari al presedintelui Joe Biden include 300 de miliarde de dolari pentru a stimula sectorul manufacturier din SUA, inclusiv 50 de miliarde de dolari pentru productia si cercetarea semiconductorilor, a anuntat, luni, Casa…